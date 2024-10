Chievo Verona, exequipo de Rinaldo Cruzado, desapareció del fútbol italiano

A pesar de las buenas intenciones que tuvieron los dirigentes para salvar al equipo, el problema fue que no encontraron a un inversor antes del límite de tiempo que le habían fijado, por lo que se decidió que deje de existir desde esta temporada, en la que debía de haber afrontado la Serie B.

El mítico capitán del Chievo, Sergio Pellisier, fue uno de los jugadores que intentó salvar al equipo italiano, incluso trató de adquirir las riendas del equipo, pero no tenía el apoyo tanto en lo económico ni en lo empresarial.

"Lamentablemente, la historia de ese club que tanto me ha dado ha terminado hoy. Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Me esforcé mucho y tenía muchas esperanzas de poder reiniciar con otro club y continuar con esta fantástica historia, hubiera sido maravilloso. Pero desafortunadamente no lo logré", indicó Pelliesier en su cuentra de Instagram.