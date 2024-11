Mourinho: "¡Juventus, Cristiano y United, felices! Negocio perfecto"

A los 58 años de edad, con dos Champions League y un par de Europas League conquistadas, el portugués José Mourinho , actual entrenador de AS Roma , siempre es una voz autorizada para opinar de fútbol. Este sábado se refirió a la partida de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín.

"Lo único que digo y me parece básico y lógico: si la Juve está feliz, si Cristiano está feliz y el United está feliz, entonces es el negocio perfecto", declaró 'The Special One' en plena conferencia de prensa previo al duelo contra Salernitana por la Serie A.