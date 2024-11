Manchester United tras vuelta de Cristiano Ronaldo: "No, no es un sueño"

Este último viernes, Cristiano Ronaldo no quiso quedarse atrás, luego que Lionel Messi había acaparado todas las portadas de los medios deportivos con su pase al PSG y, tras llegar a un acuerdo con Juventus, fichó por el Manchester United , que le pagará aproximadamente 20 millones de euros por el pase.

"No, no es un sueño", publicó Manchester United en Twitter. El 'Comandante' está de vuelta en Old Trafford y aumentará aún más su legado en un club que lo hizo legendario.