Se armó el lío: Dani Alves no volverá a jugar más por Sao Paulo

El amor se acabó entre Dani Alves y Sao Paulo, luego de dos años el lateral y '10' del club paulista no seguirá más luego de no presentarse en los entrenamientos del club 'tricolor'. Luego de disputar minutos entre Brasil vs Perú por Eliminatorias, el jugador brasileño rompió su vínculo y todo se debe a la deuda millonaria que le tienen. No jugará más por ellos en el Brasileirao.