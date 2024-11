Cristiano Ronaldo no se hizo tatuajes hasta la fecha por esta solidaria razón

Cristiano Ronaldo fue tendencia en todo el mundo luego del debut soñado en el retorno a su casa, el Manchester United , tras anotar un doblete en el triunfo de ‘Los Diablos Rojos’ 4-1 sobre el Newcastle. Asimismo, lo que llamó mucho la atención de los cibernautas es que ‘El Bicho’ no tiene tatuajes en ninguna parte del cuerpo y en este artículo te contaremos el solidario motivo del por qué su piel está ‘intacta’.

Hoy en día es totalmente común que las personas se hagan tatuajes y los futbolistas no son la excepción, ya que una gran cantidad de ellos tiene impregnado en alguna parte del cuerpo un símbolo o algo que les represente un significado importante. Sin embargo, el ex Real Madrid es de los deportistas más famosos a nivel mundial y no tiene ningún ‘tattoo’.