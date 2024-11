Cristiano Ronaldo anotó en Old Trafford tras más de 4000 días

Cristiano Ronaldo regresó y con fuerza a Manchester United , el portugués se lució con un doblete en la goleada 4-1 sobre Newcastle por la Premier League y ahora son líderes en la tabla. Su tan famoso grito de celebración fue coreado por todo Old Trafford, lugar que volvió a gritar un gol del 'Bicho' tras 12 años.

Los números de Cristiano Ronaldo en el fútbol son exorbitantes, no hay día que el portugués a sus 36 años no se supere. Sin embargo, lo de hoy marca no solo una cifra deportiva sino también emocional. Manchester United es su casa y hoy volvió a lo grande con la presencia de su mamá en las gradas.