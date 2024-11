Thomas Muller: "No puedo valorar al Barcelona sin Lionel Messi"

Los amantes del fútbol europeo podrán gozar de una nueva edición de la Champions League , cuya fase de grupos dará inicio este martes y que tendrá como uno de los encuentros más atractivos el Barcelona vs Bayern Múnich .

A pocos días de este partido, Thomas Muller, referente ofensivo del equipo 'bávaro' no pudo evitar referirse sobre el rival que enfrentará, el cual no volverá a contar con la presencia de Lionel Messi, hecho que no pasó desapercibido por el atacante alemán.