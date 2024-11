Pelé vuelve a cuidados intensivos debido a su crítico estado de salud

La razón que presenta Pelé ahora sería un problema de laringe y que deberá estar con un cuidado especial. La preocupación excede en todo Brasil pues los amantes del fútbol solo esperan que el astro brasileño se recupere lo más pronto posible. Recordemos que hace algunos años uno de sus hijos confesó que no asistía a los eventos de FIFA producto de sus problemas de salud que lo embargó en la depresión y no quería hacer nada.

Luego de su salida del martes de cuidados intensivos, en las redes sociales de Pelé se publicó lo siguiente: "Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!"