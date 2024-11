Ronald Koeman sin temor de dejar el Barcelona por malos resultados

El futuro de Ronald Koeman al mando del Barcelona parece ser una historia que no tendrá un gran final. El técnico no la pasa bien luego de caer goleado en la Champions League y no encontrar el funcionamiento de su equipo, por ello en España ya piden su salida.

"No se si está en juego porque no me han dicho nada de este tema, hay que pensar en lo importante, pensar en el partido, estoy tranquilo y confiado en que vamos a ganar partidos. Tenemos 7 puntos de 3 partidos y lo que pienso es en recuperar jugadores pero ya sé que lo que cuenta es ganar y los resultados. No tengo ningún miedo en mi futuro. Al final decide el club y el presidente".