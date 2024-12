DT de Manchester United arremetió contra Dibu Martínez por provocar a Cristiano Ronaldo

Antes de que termine el encuentro entre Manchester United vs. Aston Villa , el árbitro cobró un penal para los 'Diablos Rojos' que, finalmente, terminaría siendo errado por Bruno Fernandes , pero lo más resaltante de este disparo fue lo que ocurrió minutos antes, ya que Emiliano Martínez , más conocido como 'Dibu', dio que hablar por provocar a Cristiano Ronaldo para que sea el ejecutor de ese disparo, algo que el estratega Ole Gunnar Solksjaer no toleró al término del encuentro.

"La manera en la que se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así. No quiero hablar de eso, pero no estuvo bien lo que hicieron. Creo que deberían haberle sacado amarilla a alguien, pero al final consiguieron lo que querían", indicó.