¿Lo minimiza? Fernando Martel señaló que Gabriel Costa "no es relevante" en Colo Colo

"Yo, hasta el día de hoy, no lo he visto como un jugador relevante en el equipo de Colo Colo . En Chile no dio la talla que dio en Sporting Cristal… A nivel sudamericano estamos en un proceso de reformación", declaró el chileno al programa Toque y Pasa.

"No viene un Alexis Sánchez, no viene un Arturo Vidal, que no viene un Charles Aranguiz, que no viene un Claudio Bravo, todas esas cosas en el equipo van pesando. En el mismo Perú habrá un momento en el que Paolo (Guerrero) ya no esté y tienen que aparecer otros", sentenció.