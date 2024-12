Presidente de la FIFA insiste con un Mundial cada dos años

Incluso, Infantino fue más allá de sus argumentos y cuestionó que "El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años?…Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación".