Didier Drogba nuevo embajador de la Organización Mundial de la Salud

En palabras del mismo Didier Drogba dijo: "Me siento honrado de unirme a la OMS y apoyar su labor para ayudar a las personas a alcanzar el máximo nivel de salud posible, especialmente a los jóvenes de todos los países. Me he beneficiado de primera mano del poder del deporte para llevar una vida sana y me comprometo a trabajar con la OMS para compartir esos beneficios en todo el mundo."