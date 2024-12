Karim Benzema quiere ir a la MLS: "Me gusta mucho el fútbol de Estados Unidos"

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de jugar en el fútbol de Estados Unidos, el crack francés contó que admira el crecimiento de la liga que se juega en ese país y no descartó fichar por algún club norteamericano.

"Veo cada año cómo estoy. Mientras tenga este deseo, esta alegría, continúo. Me gusta Estados Unidos. El fútbol está mejorando y mejorando allí. ¿Pero te estoy diciendo que firmaré allí? Ahora mismo, estoy en Madrid. Todo se reduce a cómo me siento físicamente, no a forzarlo", dijo el jugador nacido en Lyon.