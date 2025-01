Ruggeri explotó contra Riquelme: “Cree que es el dueño de Boca Juniors”

Uno de los críticos más ácidos fue Óscar Ruggeri , el también exfutbolista y actual panelista de ESPN no toleró la actitud del ex 10 de Argentina y aseguró que cree tener el poder en el club xeneize por llevar el cargo de director deportivo.

"Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente… Inteligente es Francescoli, No hay que hacer lo que no te gusta que te hubiesen hecho. Los baja del micro y después me dicen que los motivó, dale…", enfatizó Ruggeri con una evidente molestia.