Carlos Tévez rompió su silencio y no descarta en volver a jugar fútbol

Se van a cumplir casi cinco meses desde que Carlos Tevez anunció su salida de Boca Juniors para dejar momentáneamente el fútbol, y hasta la actualidad, el 'Apache' se mantiene alejado de su carrera profesional, aunque sin haber definido su retiro. Sin embargo, esta tarde dio algunas pistas sobre el futuro y su posible retorno a las canchas, pero afirmó que dependerá de la motivación.

"¿Si pienso volver a jugar? Todos mis amigos y familia me hacen esa pregunta, pero no sé para qué lado voy a arrancar. Hoy disfruto del momento. Uno se empieza a preparar. Pero me cuido en el mientras tanto. Quisiera algo que me interese y motive o me saque algo de adentro y me den ganas. Pero como estoy, cada vez que veo a la Juventus, Boca o algún equipo que he pasado, busco adentro mío ese fuego para motivarme para jugar 6 meses o un año más y no lo encuentro”, declaró a ESPN de Argentina.

Asimismo, confirmó que físicamente se encuentra bien y no descarta la posibilidad de regresar a jugar de manera profesional. Solamente siente que debería mejorar en el aspecto psicológico, ya que se vio afecto por el fallecimiento de su padre.

Por cómo estaba futbolísticamente, no me hubiese retirado. Sigo estando bien, no tengo lesiones de rodillas, tobillos, nada. Siempre jugué los partidos y casi siempre estaba disponible para el técnico de turno. Pero psicológicamente y el fuego, y lo que veía yo a futuro era algo que tenía que estar más del 100%. Hoy anímicamente estoy muy bien, en duelo todavía porque no es algo que del día a la mañana deja de estar. El dolor es cada vez más grande cuando pierdes a alguien tan amado como mi viejo", detalló.

Finalmente, habló sobre las críticas que recibía por los hinchas Xeneizes al no conseguir los resultados que se tenían previstos. El 'Apache' los comparó con la afición Europea.

“En Europa jugás al fútbol, terminás el partido y podés dormir bien. Acá parece que te subís arriba de un ring a jugar. Te cagan a patadas, a piñas y no dormís hasta las 7 de la mañana del otro día. Acá me respetaban, pero cuando me tenían que pegar no me perdonaban", concluyó.