Cristiano Ronaldo podría dejar el Manchester United, apuntan desde Inglaterra

Se viven días muy tensos en el Old Trafford. El Manchester United no ha sido el equipo que muchos amantes del fútbol esperaban, sobre todo porque sumó a grandes refuerzos como Jadon Sancho y Raphael Varane . Además, el regreso de Cristiano Ronaldo fue algo que ilusionó mucho a los seguidores, pero sin embargo, hasta el mismo portugués viene siendo cuestionado tanto en la Premier como en Champions League .

En la 'Orejona', el cuadro que dirige Solskjaer es líder con siete puntos, pero solo está a dos del tercer puesto que ocupa Atalanta. Lo cual indica que nada está cerrado. Si bien, el técnico noruego viene siendo muy criticado por los fanáticos, los 'Diablos Rojos' no han podido encontrar a un reemplazante para que vuelva alinear los objetivos del equipo.

Por las razones mencionadas, según el medio 'Express', CR7 estaría pensando en abandonar el United porque no quiere jugar la Europa League y, si el equipo no clasifica a la siguiente edición de Champions, podría ser un gran motivo para que el futbolista no continúe, pese a que su intención era quedarse tres años. Incluso, se pudo conocer que el 'Bicho' quería retirarse en Inglaterra.