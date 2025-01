Real Madrid quiere formar un tridente con Mbappé, Haaland y Vinicius

De acuerdo a la información del diario AS de España, la directiva 'merengue' planifica formar un tridente de ensueño con el fin de competir deportivamente y a nivel de gestión con clubes como el PSG, Manchester City y próximamente también el Newcastle.

El próximo objetivo es Mbappé , quien se mantiene firme en no renovar con PSG y llegaría a la 'Casablanca' gratis, por lo que en la capital española se ahorrarían una astronómica cifra por concepto del traspaso.

Ese dinero se usaría para finalmente fichar a Haaland . Eso sí, incorporar al delantero noruego no sería fácil, porque tras sus pasos también están otros clubes poderosos y con mayor poder adquisitivo. Una compra del actual futbolista del Borussia Dortmund podría costar hasta 100 millones de euros.

Tercero y no menos importante, Real Madrid buscará la renovación de Vini Jr., cuyo contrato vencerá todavía en 2025 y tiene a su favor no solo el tiempo, también la intención de no irse del jugador brasileño, que en cada declaración muestra estar muy enamorado del que considera "el mejor club del mundo".