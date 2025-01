Nasri aseguró que Agüero se retirará del fútbol: "Me envió un mensaje para confirmármelo"

"El Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma su retiro del fútbol", fue lo que mencionó el exfutbolista y gran amigo del jugador argentino en una entrevista del Canal+.

"Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, es muy buen chico y una gran persona. Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envió mucho coraje y mucho año porque es alguien que aprecio enormemente", explicó.