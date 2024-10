¡Encontré mi lugar! Renato Tapia aseguró que no quiere irse del Celta

Además, este miércoles, el 'Cabezón' estuvo presente en la conferencia de prensa del Celta y vaya que dejó varias frases que seguro no se olvidará en la mente del hincha 'celeste' debido a que señaló estar muy feliz en el equipo español y también expresó su deseó de no cambiar de aires.

"Para mí es una ilusión continuar. Aquí llevo poco más de un año, pero muy intenso. Aquí he encontrado mi lugar en el fútbol, donde mejor me siento en todos los aspectos. No me quita el sueño renovar o no. Tengo contrato hasta el 2024. Ojalá se pueda seguir", declaró Renato Tapia.