Raúl Ruidíaz en la órbita del Cruz Azul y América de México

Raúl Ruidíaz no seguirá en el Seattle Sounders para el 2022 y son varios los destinos que se especulan podría tener el delantero peruano. Esta vez, dos gigantes del fútbol mexicano parecen haberse unido a la puja.

Eso sí, el hombre de prensa no se animó a asegurar si alguno ya conversó con la 'Pulga' para hacerle llegar una propuesta formal, además cree que su elevado salario podría ser una traba.

"Esta temporada no ha sido fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada, algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré".