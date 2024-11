Más líder que nunca: Bayern venció 3-2 al Dortmund por la Bundesliga

Bayern Múnich y Borussia Dortmund no desentonaron y jugaron un gran choque válido por la fecha 14 de la Bundesliga . Brandt abrió la cuenta a los 5 minutos, pero Lewandowski se encargó de poner la paridad. Coman decía que la visita pasaba a ganarlo, aunque Haaland otra vez lo igualaba. A los 77', una mano cobrada por el VAR acabó en gol de Lewandowski para que sea triunfazo de los 'bávaros' que alcanzaron las 34 unidades para ser líderes en solitario.

XI Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Bellingham, Dahoud; Brandt, Haaland, Reus.

Error en salida del Dormtmund y Robert Lewandowski no desaprovechó para poner la paridad.

Finalmente no hay peligro en el balón parado.

23' Falla de Can y casi llega el segundo

Bayern ha tenido las más claras, pero no logra mandar en el marcador.

41' No está segura la defensa del Bayern

Al final no hay peligro y se viene el contragolpe del Dortmund.

Reus cayó en el área chica del Bayern, pero el juez dice que no hay nada.

Al final, su remate no trajo peligro.

Robert Lewandowski en Bayern Múnich

Alineación de Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Can, Dahoud, Brandt, Wolf, Resu y Malen. DT: Marco Rose.

