Cristiano Ronaldo 'cuadró' a Antonio Cassano por WhatsApp

En más de una ocasión, Antonio Cassano no ha dejado pasar la oportunidad de criticar a Cristiano Ronaldo , como la comparación que realizó con Ronaldo Nazario, a quien considera mejor que el portugués.

"Cristiano Ronaldo me escribió diciéndome que tuviera más respeto por él, por lo que había ganado, por los goles que había marcado. No tengo miedo de decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa hasta lo último de esta tierra", reveló Cassano para 'BoboTv'.