Juan Vargas y el día que pudo fichar por Estudiantes de La Plata

"Tras el encuentro ante Venezuela por Eliminatorias, me desgarro. Retorno a España y lamentablemente estuve parado por 2 meses. Rescindo contrato con el Betis en junio y decidí pensar mi futuro unos 6 meses. Tenía ofertas de Suiza y Grecia. Sin embargo, no me decidí por ninguna. En ese descanso que me di, tuve la llamada de Juan Sebastián Verón. Me dijo si estaba interesado en volver al fútbol argentino para jugar por Estudiantes de La Plata", confesó 'El Loco' en entrevista con 'El Cuto' Guadalupe.