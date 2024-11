Alexander Callens, el jugador de los goles decisivos para el título al New York City

Un peruano más entró en la historia de un club extranjero. Esta vez, Alexander Callens le dedicó una nueva alegría al país y motivó de orgullo a todos los hinchas peruanos al consagrarse campeón de la MLS 2021 con el New York City .

El elenco neoyorkino se erigió como el mejor del torneo estadounidense al igualar 1-1 en los noventa minutos y posteriormente vencer en la tanda de los penales al Portland Timbers de nuestro otro compatriota Andy Polo -que no participó de la final por estar lesionado, donde el zaguero peruano dejó su sello.

Lo de hecho ayer por Alexander Callens en la MLS, no es algo para el New York City, porque ante New England Revolution, el defensa nacional marcó el gol que significó la clasificación de su equipo a la final de la Conferencia Este, que se la terminó ganando al Philadelphia Union.