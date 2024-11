Kylian Mbappé: "No vale la pena marcar 50 goles si no ganas"

"Al final, te preguntas si vale la pena marcar 50 goles si no ganas. Digamos que esta vez, preferiría marcar menos, hacer pases decisivos y que nos llevemos el campeonato y la Liga de Campeones", declaró el '7' en una entrevista con el canal de su club.

Kylian Mbappé recalcó que no le resta importancia al rendimiento individual, pero señaló que los campeonatos potencian los logros personales e inmortalizan el nombre del jugador en el 'deporte rey'.

"Los objetivos individuales están bien, pero si no ganas, no los disfrutas mucho. De modo que el objetivo de ganar títulos, es lo más importante. Para marcar la historia, no solo está el factor estadístico".