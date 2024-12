Advertencia a Djokovic: "Si no presenta razones para no vacunarse no ingresa a Australia"

Luego de conocerse que Novak Djokovic podría disputar el Abierto de Australia sin problemas luego de anunciar que cumple con "razones médicas para no vacunarse" , las autoridades del país oceánico salió a advertirle que de no ser así como lo comenta pues tendrá que regresarse a su país y pasar una vergüenza deportiva ante el mundo teniendo en cuenta que es el N° 1 del ATP .

Como se sabe, Novak Djokovic anunció que él no puede vacunarse por temas de salud. Él sufrió Covid-19 hace algunas semanas y por esa razón no puede vacunarse. Pero si luego de evaluaciones determinan que no es así entonces tendrá que volver a su país mas no ingresar a Australia.