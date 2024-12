¿Preferencias con Djokovic? Conoce a la tenista que no entra a Australia por tener vacuna Sputnik

Insólito, a Nata Vikhlyntseva le prohibieron el ingreso a Australia por tener la vacuna Sputnik que proviene del gobierno ruso y no es aprobada por el país oceánico. Con esto, la tenista rusa comunicó que no podrá disputar el torneo ATP por ese motivo pese a tener un buen 2021. Lo sorprendente del asunto lo generó el serbio Novak Djokovic.

VER MÁS: Novak Djokovic disputará el Australian Open pese a que no estaría vacunado

El tenista número 1 del ATP está claramente entre los mejores pero se desconoce si tiene o no la vacuna contra la Covid-19, ante el hecho el gobierno de Australia reiteró que nadie ingresaría si no cuentan con la vacuna obligatoria y permitida por el mismo país. Pero hoy todo cambió y se comunicó que Novak Djokovic tiene un pase especial y será parte del Abierto de Australia mientras la otra tenista con vacuna en mano está prohibida.

El serbio Novak Djokovic ha declarado en varias ocasiones que no está a favor de las vacunas y que no pueden obligarlo a hacerlo. Al día de hoy se desconoce si cuenta o no con estas dosis correspondientes y ha recibido duras críticas, aún así él ha seguido participando en distintos torneos.