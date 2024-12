“¡Lo tratan como un criminal!” así informan la detención de Novak Djokovic en Australia

Puedes ver : Djokovic, Kimmich y otros deportistas que no están vacunados contra la Covid 19

La controversia se generó luego de que se conociera la excepción que hicieron los organizadores del Grand Slam y las autoridades australianas para que cruce la frontera pese a no estar vacunado contra el Covid-19 , noticia que se ha vuelto de trascendencia internacional.

De acuerdo con el diario The Telegraph es impactante la situación que atraviesa Novak . “ Djokovic está detenido, ¡lo tratan escandalosamente como un criminal en una habitación! Trato escandaloso de las autoridades australianas hacia el mejor tenista del mundo”, califico el medio.

Djokovic aterrizó en Melbourne alrededor de las 23:00 hora local y avanzada la madrugada australiana todavía permanece bajo custodia. Según información del diario serbio Blic no le permitieron bajar del avión y lo escoltaron a un sector denominado ¿detención de inmigrantes'. Allí permanecería hasta que las autoridades del país oceánico tomen una decisión final sobre su exención de ingreso.

El motivo por el cual habría sido detenido es que su equipo cometió un error al solicitar la visa. Según el portal The Sydney Morning Herald en lugar de gestionar la exención para jugar el torneo como deportista, hicieron el trámite para obtener una de trabajo que no permite exenciones médicas por no estar vacunado.