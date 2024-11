Djokovic, Kimmich y otros deportistas que no están vacunados contra la Covid 19

La Covid-19 se ha convertido en moneda corriente en cualquier parte del mundo. En Perú, Alemania o hasta Australia la situación se ha escapado de las manos en cuanto a variantes de esta enfermedad se trate. Esto ha permitido que ni los deportistas se escapen de la enfermedad que incluso no han deseado vacunarse. ¿Por qué?

Nombres como Joshua Kimmich , Novak Djokovic, entre otros han decidido no vacunarse contra la Covid-19. El futbolista de la Bundesliga confesó que no pensaba vacunarse por falta de información y en el caso de Novak Djokovic ante su negativa recibió duras críticas, lo cierto es que luego de información sobre vacunas ninguno decidió protegerse.

No solo son ellos los implicados entre los deportistas famosos que no han deseado vacunarse. Figuran el alemán, el serbio y otros como: N'golo Kanté , Kyrie Irving, Bradley Beal, entre otros. Se pudo conocer incluso que en la NBA es la liga que más se aferra a vacunarse con un alto porcentaje de basquetbolistas que dudan de las vacunas.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, aclaró que en el Abierto de Australia ningún deportista tendrá privilegio alguno y que por más top que sea no podrá ingresar si no se vacunan. Es el caso de Novak Djokovic: "No hay reglas especiales para los tenistas ni para nadie."