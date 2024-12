Joshua Kimmich: "No estoy vacunado contra la COVID-19, tengo algunas dudas y debe respetarse"

Una noticia que ha causado impacto. Joshua Kimmich, defensa y volante del Bayern Múnich y uno de los capitanes del elenco 'bávaro', ha anunciado que no se ha vacunado contra la COVID-19 porque aún tiene dudas respecto a los estudios que se han hecho para la elaboración de las vacunas.

"Sí, es cierto, no estoy vacunado. Sigo teniendo algunas reservas. Creo que eso debe respetarse. Pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación", comentó alemán de 26 años tras la goleada 4-0 del Bayern, como local, ante el Hoffenheim por la Bundesliga .

"No digo categóricamente que no me vacunaré. Quiero esperar a estudios a largo plazo", expresó el también seleccionado de Alemania.