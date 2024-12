Universitario: El peruano que salió del club 'Crema' y ahora la rompe en Lanús de Argentina

El sueño de Alejandro Escudero es vestir en algún momento la camiseta de la Selección Peruana. Él, motivado como cualquier jugador, espera ser visto en algún momento por scoutins y ser considerado en los microciclos. "Mi sueño es jugar por Perú. Por eso me esfuerzo día a día. He visto que han llamado a chicos de la MLS. Espero ser considerado pronto. Argentina tiene un gran nivel. No me desmotivaré por nada", concluyó.