Jeriel De Santis, el futbolista de nacionalidad peruana y venezolana que rechazó jugar por 'La Bicolor'

Jeriel De Santis es un atacante de 19 años que la viene rompiendo en el Boavista de Portugal. Lleva dos goles en la presente temporada y despertó el interés en Perú. Casualmente posee una doble nacionalidad y es por ello que en Videna vienen haciéndole un seguimiento especial, pero el mismo futbolista confesó que no está interesado en jugar por la Selección Peruana , sino seguir haciendo historia con la 'Vinotinto'.

"En un momento me contactaron (Perú) para llegar a un módulo, pero mi respuesta fue que no porque yo he hecho una historia con la Selección Venezolana que era marcar un 'hat-trick'. Qué más bonito jugar por la Selección, sentir la camiseta y jugar partidos internacionales, que para cualquier 'chamo' de mi edad es una alegría y orgullo", comentó hace unos meses a Solovenex.