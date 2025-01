¡Renuncian a la selección! El Salvador no jugará ante Canadá por falta de respeto de dirigentes

Sorpresas surgen desde CONCACAF, la selección de El Salvador no jugará ante Canadá luego de la denuncia pública de los jugadores quienes exigen un mejor trato de los directivos quienes fueron a distraerlos e indicarles que ya no habrá incentivos ganados por clasificar al octogonal. Los jugadores agradecieron el cariño incondicional de la hinchada pero que todos se unieron para reclamar lo que ellos consideran justos.

Los más grave es que todo el plantel decidió no jugar más por la 'Selecta' pese a sostener el sueño de ir a Qatar 2022. El partido estaba programado para hoy a las 21:00 horas y no se presentarán, ahora la FIFA podría amonestar o sancionar severamente a la selección en sí. El estadio Cuscatlán no tendrá partido al menos eso sabe hasta ahora. La selección de El Salvador se encuentra sexto en la tabla con 9 puntos en 10 partidos jugados.