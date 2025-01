Bayern Múnich y la extraña razón de no contratar a jugadores de Inter de Milán

Bayern Múnich es campeón absoluto de las últimas Bundesliga y suele ser candidato en la Champions Leagu e, todo es gracias al orden y al buen manejo del plantel que tiene la directiva deportiva y el técnico Julian Nagelsmann. Pero detrás de estas decisiones hay una casualidad ya que no suele fichar jugadores de Inter de Milán . ¿Es un pacto de club a club?

Pues tal parece que no, resulta que Bayern Múnich no ficha jugadores del Inter de Milán debido a la figura histórica Karl-Heinz Rumenigge que tiene su corazoncito 'neroazurro'. El mencionado directivo alemán cuando tenía cargos en el club Bayern Múnich tomó la decisión de no contratar jugadores del equipo italiano.