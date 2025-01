EN VIVO: programación y resultados de los octavos de final de la Concachampions 2022

Este martes tendremos el enfrentamiento entre Santos Laguna vs. Montreal, y a ello también se tendrá el duelo de Santos Guápiles vs. New York City, en el que tendrá presencia peruana con el zaguero nacional Alexander Callens para los neoyorquinos.

Ya para cerrar la jornada de ida, el jueves tendremos los enfrentamientos entre Comunicaciones vs. Colorado Rapids; Motagua vs. Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz. Finalmente, el viernes se enfrentarán AS Cavaly vs. New England.