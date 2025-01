¿Un guiño a Mbappé? Ancelotti confesó que quiere reforzar el plantel del Real Madrid

El Real Madrid no ha tenido un buen inicio de temporada y su entrenador, Carlo Anchelotti , es consciente de ello, sobre todo porque hasta diciembre habían mostrado un gran nivel. Por esa razón, el italiano ha confesado que quiere reforzar el plantel para convertirse en el equipo 'demoledor' de Europa y obtener logros importantes.

Si bien este último martes cayó 0-1 ante el PSG por los octavos de final de la Champions League, el mismo director técnico que la decisión no parte de ahí, sino desde hace un par de semanas. A través de una conferencia de prensa que brindó esta mañana, el popular 'Carleto' realizó su pedido: "Cada año intentamos hacer una plantilla mejor. Así lo haremos para el próximo ".

Bajo esa línea, los periodistas le pidieron su opinión a Anchelotti sobre la renovación del cuadro 'capitalino' al francés de 1 millón por semana. "A mí me pagan mucho, pero lo que me gusta es el trabajo que hago, no el dinero que gano", respondió el estratega.