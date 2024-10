¿De vuelta a la élite del fútbol? James Rodríguez es pretendido por un gigante de Europa

A pesar de estar manteniendo un buen ritmo futbolístico, James Rodríguez aseguró que no le cierra las puertas a poder emigrar nuevamente a Europa, porque aún siente que tiene condiciones para estar en la élite del fútbol. "¿Hasta cuándo en Qatar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado. Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan si volvería a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo", explicó hace algunas semanas.