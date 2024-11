¡Los 'antigalácticos! Real Madrid y 10 jugadores que fracasaron rotundamente

En los últimos 30 años, Real Madrid fue alcanzando el mejor nivel posible en todo España como en Europa y todo lo logró gracias a sus buenas financias que le permitió contratar grandes jugadores. De hecho los llamaron 'Los Galácticos' pero como todo en la vida también hay un 'Anti', ¿Quiénes fueron los peores fichajes del club blanco? ¿Por qué no rindieron lo esperado? ¡Veámos!

En Líbero.pe revisamos quiénes fueron los jugadores que llegaron a Real Madrid pero que no funcionaron en lo absoluto incluso existió un futbolista que llegó a jugar solo 52' en meses. Números insólitos y varios que llevaron la '10' pero que su rendimiento no marcó la diferencia. Estos son los futbolistas que no pegaron: