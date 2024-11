Ricardo Gareca podría ir al Vélez Sarsfield: estas son las últimas cinco noticias del día

Hoy la selección peruana realizó el último entrenamiento para enfrentar a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias. El entrenador, Ricardo Gareca movió algunos jugadores para presentar su once donde tiene a Edison Flores como el reemplazante de André Carrillo, que no estará por lesión.

Lapadula será titular

Barros Schelotto, DT Paraguay

Gareca cumple su segunda Eliminatoria con Perú

Finalmente, Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro futbolístico con respecto al Mundial de Qatar con la selección de Portugal. El portugués dejó un claro mensaje a sus seguidores. "Muchos hacen esta pregunta. Quién va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego".