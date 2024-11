¡Calienta el Mundial! Polonia lanza polémico tweet contra la Argentina de Lionel Messi

El sorteo de fase de grupos del Mundial Qatar 2022 despertó el interés de los, por ahora, 29 países clasificados a la cita mundialista y uno de los que anduvo muy activos en redes es Polonia que lanzó un duro tweet contra una de las selecciones rivales en su grupo ya que se verá un Lewandowski vs Messi .

Como se sabe, en el grupo C quedaron Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita; un grupo bastante atractivo y en el que se verá un duelo entre Lionel Messi y Robert Lewandowski quienes en los últimos años han tenido una disputa por el Balón de Oro y el premio The Best. Este duelo podría "definir" quien es más crack que el otro