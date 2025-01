Lewandowski sobre Messi: "pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó en The Best"

Robert Lewandowski es el delantero de moda y la rompe en Bayern Múnich, hace poco ganó el premio The Best otorgado por la FIFA que lo colocó como el mejor jugador del 2021 gracias a su excelente camapaña y logros con el club muniqués. Sin embargo, el polaco parece tener una "obsesion" con Lionel Messi quien fue premiado por la revista France Football en el premio Balón de Oro imponiéndose sobre el mismo Lewandowski.

Resulta que el ariete de Bayern Múnich volvió a hablar de Messi por los últimos premios dados, para Lewandowski es incoherente que el argentino haya reclamado un Balón de Oro para él pero que en el premio The Best no le haya otorgado voto alguno. Este fue el mensaje enigmático del polaco: "Yo sí que le voté porque reconozco lo que ha hecho este año y el anterior. Messi me votó en el Balón de Oro. ¿Por qué su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas. Él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, por lo que fue más fácil de aceptarlo."