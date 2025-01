¿Firmó Neymar? Inter Miami anunció a sensacional fichaje para aplastar a Universitario

Esto se refuerza debido a que en Inter Miami se encuentran Lionel Messi y Luis Suárez, viejos amigos del brasileño durante su estadía en el Barcelona de España. No obstante, para desilusión de muchos hinchas, el ex París Saint-Germain no ha fichado por el elenco rosado y las posibilidades de que se aparezca en el Estadio Monumental van disminuyendo.