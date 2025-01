Raúl Ruidíaz sueña con volver a Universitario este 2025: "La pelota está en su cancha"

En las últimas semanas ha vuelto a tomar fuerza una campaña en redes sociales por parte de los hinchas para que Universitario de Deportes contrate a Raúl Ruidíaz para la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Ahora, el delantero peruano sorprendió asegurando que a él no le importa el dinero y que sueña con jugar en la 'U' esta temporada. ¿Qué hace falta?

Hace poco, Manuel Barreto indicó que el año pasado no se logró fichar a 'La Pulga' por el tema económico y porque al atacante no le gustó la oferta que se le hizo, ya que no iban a desestabilizar la situación del club por un jugador. Ahora, el ex Seattle Sounders sorprendió revelando que él está disponible para los merengues.

"El problema no es el dinero, yo sí quiero jugar en la 'U'. La pelota está en su cancha, si me llaman contesto", precisó Raúl Ruidíaz en el programa 'Y uno feliz' de YouTube, generando asombro total en todos los hinchas de Universitario de Deportes. De esta forma, muchos aficionados comenzaron a culpar a Jean Ferrari por no hacer el esfuerzo de contratarlo.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Raúl Ruidíaz?

Recientemente, el administrador de Universitario indicó que para concretar el fichaje no solo depende del club, sino también del futbolista debido a que él es quien tiene que querer estampar su firma. Esto despertó todo tipo de comentarios porque dio a entender que 'La Pulga' estaría negándose a formar parte del plantel dirigido por Fabián Bustos.

Ruidíaz es ídolo de Universitario de Deportes.

"El club lo quiere, pero el jugador no lo ve atractivo no se da. Tiene que haber consensos, el club tiene que querer, el jugador tiene que querer, el DT tiene que querer. Hoy estamos lejos de decir que Ruidíaz es una alternativa muy viable", sentenció Jean Ferrari.

Manuel Barreto habló también sobre Raúl Ruidíaz