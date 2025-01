La fuerte razón por la que Raúl Ruidíaz decidió rechazar jugar por la selección peruana

En todo el año pasado, la 'Pulga' no se puso la camiseta blanquirroja cuando se necesitaban variantes en una ofensiva que no encontraba la manera de convertir tantos. Sin embargo, hay una razón detrás de que haya sido descartado por el 'Nonno' y esta fue explicada por el ariete de 33 años.

Raúl Ruidíaz no volvió a jugar por la selección peruana tras la etapa de Juan Reynoso como DT. Foto: FPF

"Después del partido ante Brasil no volví a la selección y en el momento que comencé a hacer goles, Jorge (Fossati) me llama y me dice que había la opción de ir y ahí yo dije que no. Lo que pasa es que mi hijo nació con un problema en el corazón el 15 de diciembre y desde ahí decidí no alejarme de mi familia. La decisión fue familiar y de ahí no volví a hablar con él", mencionó en entrevista con L1 MAX.