Manuel Barreto hizo fuerte revelación sobre Ruidíaz: "Llegamos a un acuerdo..."

El director deportivo del conjunto crema hizo una fuerte revelación que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Recordemos que la llegada de Diego Churín como el '9' para esta campaña no termina de convencer a un sector de la afición, que sigue pidiendo la contratación de 'La Pulga' ahora que no tiene vínculo legal con Seattle Sounders ni con ningún otro club.

Ruidíaz es hincha confeso de Universitario.

"Me acerqué a mitad de año, cuando era el centenario, a Raúl Ruidíaz. Estuvimos hablando con él, llegamos a un acuerdo, pero no se pudo desligar de su club. Llegamos a un punto donde no se pudo, no alcanzamos las expectativas. No estaba conforme con la oferta económica. Para mí era super competitiva", precisó Manuel Barreto.