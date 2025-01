¿Regresa a la Liga 1? Raúl Ruidíaz se hizo presente en las prácticas de un equipo peruano

El futuro de Raúl Ruidíaz es una de las grandes incógnitas que tienen los hinchas en el presente mercado de pases. Como se sabe, la 'Pulga' decidió no renovar su vínculo con Seattle Sounders y maneja ofertas de la MLS. ¿ Universitario ? Aún no hay nada concreto y al parecer su vuelta al equipo de sus amores tendrá que esperar.

Raúl Ruidíaz se hizo presente en el entrenamiento

"La verdad, pero jamás voy a dejar de ser hincha de Universitario, me considero el número uno. No hay que confundir el amor, por el hecho de no venir. Voy a seguir amando a Universitario hasta la muerte, pero me voy a tomar mi tiempo y ver la mejor opción", expresó.