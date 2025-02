¿Regresará a Universitario? Diego Romero no suma minutos en Banfield por quinto partido seguido

Sin embargo, han pasado cinco fechas de la Liga Profesional y hasta ahora el seleccionado peruano todavía no ha sido considerado por el DT Ariel Broggi en el once titular del 'Taladro', cosa que llama la atención en el país incaico debido a que ocupa plaza de extranjero y llegó como alternativa para pelear por un puesto en el cuadro bonaerense.

Diego Romero todavía no ha disputado partidos oficiales con Banfield esta temporada. Foto: Instagram

A pesar que no ha tapado todavía en el 'Taladro' y que tiene contrato vigente con Universitario hasta fines del 2026, el guardameta no tiene pensado en retornar al elenco crema ni al Perú ya que tiene como objetivo mantenerse en el fútbol del extranjero. Por otro lado, aseguró que va a dar lo mejor de sí para mejorar y tener una chance de jugar.

"Lo que yo quiero es ya no regresar a Perú. Tengo mis metas muy marcadas y nada me hará perder el foco. Estoy convencido de que Banfield me va a dar mucha confianza. Voy a entregar un plus para seguir mejorando y lograr grandes cosas", declaró el portero en entrevista con 'La Cátedra Deportes'.