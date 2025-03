Real Madrid vs. Leganés EN VIVO vía ESPN: hora, canal y pronóstico por LaLiga 2024-25

Este sábado 29 de marzo continúan las emociones de LaLiga EA Sports 2024-25 con el partido que protagonizarán Real Madrid vs. Leganés desde el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de la competición, a partir de las 21:00 horas de España (15:00 horas de Perú) , con transmisión EN VIVO vía ESPN . Conoce todos los detalles de este cotejo.

Real Madrid (2° con 60 puntos) vuelve al ruedo tras el receso del campeonato local por la fecha FIFA de selecciones nacionales y, con la vuelta de todas sus figuras convocadas por sus respectivos países, los 'Merengues' intentarán no perderle el rastro al líder Barcelona en la tabla de posiciones, por lo que están obligados a sumar de a tres contra su rival de turno en su casa para así seguien en la pelea por el título a fin de temporada.

Real Madrid lleva una racha de dos victorias seguidas por LaLiga y buscará alargarla ante Leganés. Foto: Real Madrid

Leganés (18° con 27 unidades) no la pasa nada bien en el certamen ya que está ubicado en puestos de descenso a falta de pocas jornadas para el final. El conjunto 'Pepinero' aún tiene esperanzas en manterer la categoría, por lo que es vital para ellos dar el batacazo en el Bernabéu y conseguir un triunfo que en la previa pareciera una tarea completamente titánica.

Leganés está obligado a vencer a Real Madrid si quiere salir de la zona de descenso. Foto: Leganés

La contienda futbolística entre Real Madrid vs. Leganés por una jornada más de la Primera División española contará con la transmisión EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica. Asimismo, Movistar Plus LaLiga será la encargada de pasar los 90 minutos en el país ibérico.