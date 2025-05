¡Pide selección! Joao Grimaldo marcó gol de otro planeta y su club enloquece: "Con un..."

Una de las grandes ausencias en la lista de convocados para las Eliminatorias 2026 es Joao Grimaldo, quien quiere volver a la selección peruana lo antes posible y por ello captó la atención de Óscar Ibáñez marcando un tremendo gol en su club. El delantero nacional sorprendió con una espectacular jugada que causó locura en su propio equipo.

El ex Sporting Cristal se encuentra jugando en el Riga de Letonia, por lo que al no ser una liga tan atractiva ha quedado olvidado por un sector de la hinchada incaica, que tiene como principal anhelo la clasificación de Perú a la Copa del Mundo. No obstante, el atacante demostró que tiene la calidad intacta debido a que remató desde lejos y dejó sin opciones al portero.

Esto sucedió en la victoria de su equipo por 3-0 sobre el FK Tukums 2000, siendo Joao Grimaldo quien abrió el marcador con su soberbio disparo. El tanto de nuestro compatriota llegó a los 8 minutos, y más adelante convirtieron Reginaldo Ramires y Orlando Galo para sellar el triunfo de los suyos.

Vale precisar que este duelo fue válido por la fecha 16 de la Primera División de Letonia y el Riga del delantero nacional marcha líder absoluto con 39 unidades, siendo el principal candidato para salir campeón. Con esto, el ex Sporting Cristal apunta volver a la selección peruana pronto.

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

Actualmente Joao Grimaldo tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de transferencias, pero no es la cotización más elevada que ha alcanzado en su carrera profesional. Hace dos años, en el 2023, llegó a costar 1.5 millones de euros cuando brillaba en la Liga 1 de Perú.